Le gouvernement colombien et l'ELN s'accordent sur six points

La Havane, 18 décembre, (ACN)- Les équipes négociatrices du gouvernement colombien et de l'Armée de libération nationale (ELN) ont conclu dimanche leur cinquième cycle de pourparlers de paix.

Le gouvernement colombien et l’ELN se sont mis d’accord sur 6 points.

En présence de la ministre mexicaine des Affaires étrangères, Alicia Barcena, les deux parties ont fait état, dans un communiqué commun, la réaffirmation du port d'arrivée de ce processus de paix, convenu lors du deuxième cycle qui s'est tenu à Mexico en mars de cette année.

L’ELN s’est engagé à suspendre les enlèvements à des fins économiques dans le cadre de la prolongation du cessez-le-feu prévue pour la fin du mois de janvier de l'année prochaine.

Les deux parties se sont d’autre part engagées à créer des conditions pour la prolongation du cessez-le-feu, ainsi qu’un mécanisme de contrôle et de vérification et des mesures contre les actions des forces paramilitaires et des différents groupes armés.

Le gouvernement colombien s’est engagé pour sa part envers la création des conditions économiques et financières nécessaires à la concrétisation de l'accord de Mexico.

Le gouvernement et l’ELN ont d’autre part décidé de la reprise du processus de participation de la société, l'aboutissement de sa phase de conception en avril de l'année prochaine et la création d'un réseau national de participation.

Le communiqué commun évoque également la création de huit zones critiques, d'actions humanitaires et d'une commission pour coordonner les plans d'attention et de transformation sociale des zones.

Dans le communiqué, les délégations expriment leurs remerciements à Cuba pour sa contribution au processus de paix et annoncent que leur prochain cycle de pourparlers aura lieu à La Havane à partir du 22 janvier 2024.