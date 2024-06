Gustavo Petro : "Dans un monde qui parle de guerre, la Colombie parle de paix"

La Havane, 17 février, (ACN)- Le président colombien, Gustavo Petro, a présenté au monde sa politique pour résoudre le conflit interne qui dure depuis 75 ans en Colombie et proposé à la communauté internationale un pacte démocratique pour faire face au changement climatique devant la conférence mondiale sur la sécurité, organisée à Munich.

Gustavo Petro a fait référence à la pierre angulaire de son administration: le processus de paix avec différents groupes armés.

"Dans un monde qui parle de guerre, la Colombie parle de paix", a déclaré le président, qui a pris la parole après le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres.

"Aucune nation au monde ne peut se construire en se tuant pendant 75 ans", a-t-il déploré.

Il a souligné que l'une des causes de la violence qui s'est répandue pendant plus de sept décennies en Colombie est l'inégalité sociale, qui est l'une des plus élevées au monde.

Dans son bref discours, le président colombien a évoqué le changement climatique, qui, selon lui, a entraîné des déplacements humains du Sud vers le Nord à la recherche d'eau. Il a également déclaré que le paradigme selon lequel le marché allait amener le monde "au maximum de bien-être" avait pris fin.

"Nous sommes au bord de l'extinction (...), l'idée que le progrès est terminé peut nous conduire à la barbarie.

Gustavo Petro a affirmé que "derrière l'effondrement, il y a la crise climatique produite par le marché", qui, selon lui, "se transforme en barbarie, en fascisme et en destruction des valeurs démocratiques".

Face à cette crise, le président colombien propose un pacte démocratique entre les pays du Sud et du Nord.

Il a ajouté qu'"un pouvoir public mondial démocratique est nécessaire, ce qui signifie changer les relations de pouvoir", qui se mesurent actuellement "en avions et en bombes".