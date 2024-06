Le président du Parlement cubain a réalisé un important programme de travail en Afrique du Sud

La Havane, 26 février (ACN) Le président de l'Assemblée Nationale du Pouvoir Populaire de Cuba -Parlement-, Esteban Lazo, a développé ce lundi un agenda intense lors d'une visite de travail en République d'Afrique du Sud.

Selon le Parlement, dès son arrivée à Johannesburg, la capitale financière de la nation africaine, le membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste de Cuba a tenu une réunion avec Kgalema Motlanthe, ancien président sud-africain.

Au cours du dialogue, ils se sont mis d'accord sur la volonté de continuer à consolider les relations bilatérales, ont passé en revue des épisodes de l'histoire commune des deux peuples et ont réfléchi à la signification de la victoire sur l'apartheid, non seulement pour l'Afrique du Sud, mais aussi pour le monde entier.

Dans des déclarations à la presse, ils ont souligné que l'héritage de la profonde amitié entre Fidel Castro et Nelson Mandela constitue la meilleure référence historique pour aller de l'avant dans le renforcement de la coopération dans des domaines d'intérêt commun, au bénéfice des deux peuples.

Lazo Hernández a également rendu hommage lundi aux internationalistes cubains qui ont lutté pour l'indépendance et la souveraineté de l'Afrique et contre l'apartheid en déposant une gerbe au Mur des Noms, dans l'emblématique Parc de la Liberté en Afrique du Sud, où se distingue la dalle portant le nom de Fidel Castro, leader historique de la Révolution et stratège de la solidarité cubaine avec les nations du continent.

Le représentant cubain a souligné l'épopée réalisée sur le continent africain par les internationalistes de la plus grande des Antilles, conformément aux paroles du commandant en chef Fidel Castro lorsqu'il a déclaré : "Il n'y a pas eu de cause juste en Afrique qui n'ait pas eu le soutien de notre peuple".

À la fin de la journée, le chef du Parlement cubain s'est entretenu avec le personnel de la mission d'État cubaine en Afrique du Sud sur divers aspects de la situation nationale actuelle, sur leur travail diplomatique et sur les prévisions de travail pour cette étape.

Il s'est également entretenu avec Solly Mapaila, secrétaire général du Parti communiste sud-africain, et Nkosazana Clarice Dlamini Zuma, ministre de la Présidence chargée de la condition féminine, de la jeunesse et des personnes handicapées.

À son arrivée à l'aéroport international Oliver R. Tambo de Johannesburg dans la matinée, le président du Parlement cubain a été reçu dans la salle du protocole d'État par Lulama Rulumeni, directrice par intérim pour le Mexique, l'Amérique centrale et les Caraïbes du ministère sud-africain des affaires étrangères.

Les deux parties ont ratifié l'excellent état des relations bilatérales, en présence également d'Enrique Orta González, ambassadeur de la plus grande des Antilles dans cette nation africaine, et d'Ángel Villa Hernández, directeur général adjoint des affaires bilatérales du ministère cubain des affaires étrangères.

Jesús Rafael Mora González, directeur des relations internationales du Parlement cubain, fait également partie de la délégation cubaine qui accompagne Lazo Hernández lors de sa visite de travail.

Hage G. Geingob, troisième président de la République de Namibie, Lazo Hernández a eu un échange de vues à Windhoek, capitale de ce pays, avec Cyril Ramaphosa et Thabo Mbeki, respectivement actuel et ancien président sud-africain, signe des liens historiques étroits qui unissent les deux nations.

Il avait auparavant convenu de la volonté commune d'élargir et de renforcer les liens interparlementaires lors d'une réunion fructueuse avec Nosiviwe Mapisa-Nqakula, son homologue sud-africaine (Source : ACN).