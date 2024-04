L'ONU envoie une mission à l'hôpital Al Shifa, assiégé par les forces israéliennes (+Photos)

La Havane, 1 avr (ACN) L'Organisation des Nations Unies (ONU) a annoncé lundi qu'elle enverra une mission à l'hôpital Al Shifa dans la ville nord de Gaza, suite au retrait des forces israéliennes de l'établissement.

Stéphane Dujarri, porte-parole du Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a déclaré que l'agence attendait les garanties de sécurité nécessaires pour entrer dans le bâtiment assiégé depuis deux semaines par les forces de Tel-Aviv, qui se sont vantées d'avoir mené une opération "meurtrière".

"L'objectif est d'arriver le plus rapidement possible pour aider les gens à recevoir des soins médicaux et évaluer l'état de l'hôpital", a ajouté le porte-parole.









Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), au moins 21 patients sont morts pendant le siège de l'hôpital, le plus grand de l'enclave côtière, tandis que les médias palestiniens ont rapporté avoir trouvé des dizaines de cadavres empilés dans le bâtiment à la suite de l'opération des troupes sionistes.

Les images diffusées par les médias montrent le site et ses environs complètement dévastés.









L'OMS, qui a qualifié la scène d'horrible, a dénoncé le fait que plus d'une centaine de patients se trouvaient à l'intérieur de l'enceinte sans soins adéquats.

"Parmi les malades, on compte quatre enfants et 28 personnes dans un état critique, dont beaucoup ont des blessures infectées et sont déshydratées", a ajouté l'agence.

Parallèlement, le ministère palestinien de la santé a indiqué que plus de 400 Palestiniens avaient été tués dans l'enceinte, tandis que d'autres sources estiment à environ 900 le nombre de personnes détenues par le régime de Tel-Aviv (Source : Prensa Latina).