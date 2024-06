Sheinbaum hérite du projet humaniste de López Obrador au Mexique

Mexico, 1 juin (ACN) Claudia Sheinbaum, candidate de la coalition « Faisons l'Histoire », qui s'est engagée à préserver l'héritage du président Andrés Manuel López Obrador, est la favorite pour remporter les élections de dimanche au Mexique.

En clôturant sa campagne sur le Zócalo, la place principale de la capitale, elle a promis au peuple mexicain de gouverner avec humilité, mais aussi avec une grande responsabilité.

La candidate de la coalition composée du Mouvement de régénération nationale (Morena), du Parti travailliste et du Parti vert, a déclaré que son programme de gouvernement comprenait des propositions dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'économie, de la sécurité, de la corruption et des questions sociales.

Elle souligne le modèle de transformation humaniste initié par le gouvernement de López Obrador, qui, selon elle, non seulement se poursuivra, mais ajoutera également des éléments tels que la protection du patrimoine national, la réduction de l'écart salarial entre les hommes et les femmes, et d'autres encore.

Mme Sheinbaum, première femme à occuper le poste de chef de gouvernement de la capitale de 2018 à 2023, pourrait également être la première femme à devenir présidente de cette nation, si elle remporte les élections fédérales du 2 juin.

Selon les sondages les plus divers, tout indique que Claudia, qui a une longue carrière dans le domaine des sciences de l'environnement et de l'énergie, l'emportera sur ses adversaires Xóchitl Gálvez, de Fuerza y Corazón por México, et Jorge Álvarez, de Movimiento Ciudadano.

Claudia Sheinbaum Pardo est née le 24 juin 1962 à Mexico dans une famille juive d'origine lituanienne et bulgare. Elle est la deuxième fille du mariage du chimiste Carlos Sheinbaum Yoselevitz et de la biologiste Annie Pardo Cemo, qui ont tous deux participé aux mouvements sociaux des années 1960.

Diplômée en physique, titulaire d'une maîtrise en génie énergétique, de doctorats et de travaux de recherche, la candidate des forces progressistes et de gauche au Mexique a participé, pendant ses études, aux mobilisations en faveur des droits des jeunes aspirant à entrer à l'Université nationale autonome du Mexique (UNAM) et qui étaient refusés.

Il a occupé le poste de chef du secrétariat à l'environnement du district fédéral, où il a dirigé de nombreux projets liés à l'utilisation de l'énergie solaire, au contrôle des émissions et à la protection du Suelo de Conservación (terre de conservation) en collaboration avec les agriculteurs et les habitants de la région, parmi d'autres projets importants.

Elle a démissionné de son poste en mai 2006 pour rejoindre l'équipe de campagne d'Andrés Manuel López Obrador en tant que porte-parole pour les élections présidentielles de 2006.

En 2011, elle a participé à la constitution de Morena en tant qu'association civile et, en juillet 2018, elle est devenue la première femme élue à la tête du gouvernement de la ville de Mexico, période au cours de laquelle elle s'est forgé une réputation de gestionnaire efficace.

Sheinbaum, qui a été la première femme à obtenir un doctorat en génie énergétique à l'UNAM et, plus tard, dans l'arène politique, la première femme mexicaine à diriger le gouvernement de la capitale, pourrait également être, si les prévisions se réalisent, la première femme présidente de l'histoire du Mexique.

Selon l'Institut National Electoral, 100 millions 33 mille 50 citoyens sont appelés à voter lors des élections de ce dimanche, considérées comme les plus importantes de l'histoire du Mexique. (Source : Prensa Latina)