BioCubaFarma et un institut américain présentent le résultat d’un essai clinique sur le cancer

La Havane, 12 mai (ACN) L'institut Roswell Park des États-Unis et le groupe commercial des Industries biotechnologiques et pharmaceutiques de Cuba (BiocubaFarma) ont présenté des résultats prometteurs de l'essai clinique CIMAvax, au Congrès de l'Association pour la recherche en oncologie de ce pays du nord.

Rodrigo Malmierca Díaz, ministre du Commerce extérieur et des Investissements étrangers à Cuba, a publié sur Twitter que cette association valide le prestige de l'industrie pharmaceutique cubaine dans le monde.

Il a aussi expliqué que la collaboration entre les deux institutions envisage un projet basé sur la recherche, le développement et la production de médicaments.

D’après BioCubaFarma sur son compte Twitter l'étude combine deux immunothérapies nouvelles.