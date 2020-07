On rapporte un séisme perceptible à Cuba

La Havane, 1 juillet (ACN) À une heure 27 du matin de ce mercredi 1er juillet, le Réseau des stations du Service sismologique national cubain a enregistré un séisme perceptible, localisé à 19.83 degrés de latitude nord et à 75.99 degrés de longitude ouest, à une profondeur de 2.8 kms.

Ce séisme, situé à 25 kms au sud-ouest de la ville de Santiago de Cuba, de la province du même nom, a eu une magnitude de 3.5 sur l'échelle de Richter.

On a reçu des rapports de perceptibilité dans la localité du Cobre et dans la ville de Santiago de Cuba. À la fin de l'information, on n'a pas rapporté de dommages matériels ni humains.

Heure de fermeture : 2 heures 40 du matin, 1er juillet 2020.