Cuba vaccinera toute sa population contre la COVID-19 en 2021

La Havane, 11 mars (ACN) Cuba vaccinera toute sa population contre la COVID-19 au cours de cette année, à partir de l’efficacité prouvée de ses candidats vaccins Soberana 02 et Abdala.

Le groupe commercial des industries biotechnologique y pharmaceutique de Cuba, BioCubaFarma, l’informé sur Twitter, où il a expliqué que la troisième phase constitue une étape importante pour évaluer la sécurité des candidats anti-COVID-19.

Un an après la détection des premiers cas positifs de SARS-CoV-2 à Cuba, la plus grande Île des Antilles a cinq candidats vaccins contre la maladie : Soberana 01, Soberana 02 et Soberana Plus, fruit du travail du collectif de l’Institut Finlay des vaccins, et Abdala et Mambisa, produits du Centre de génie génétique et de biotechnologie (CIGB).

Sur l’importance des vaccins cubains, les premiers d’Amérique latine, l’Entreprise des services généraux, appartenant à BioCubaFarma, a aussi souligné sur Twitter les efforts du personnel scientifique cubain 12 mois après le début de la maladie dans le pays, dont le but principal a toujours été la défense de la vie.

L’industrie biopharmaceutique cubaine déploie ses capacités technologiques et garantira la production de ses candidats vaccins anti-COVID-19 et la phase 3 des études continuera jusqu’en mai 2021, selon le docteur Marta Ayala, directrice du CIGB.