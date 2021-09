Des organisations internationales saluent les vaccins anti-Covid-19 de Cuba

La Havane, 17 sept. Des organisations et des experts internationaux ont souligné l'importance des vaccins anti-Covid-19 de Cuba pour la région et le monde par ce temps de pandémie.

Le Dr Jarbas Barbosa, directeur adjoint de l'OPS, l’Organisation Panaméricaine de la Santé, a salué ce jeudi les résultats de Cuba dans le développement de ces médicaments et l'intérêt de les avoir.

Des experts de Cuba, de l’OMS et de l’OPS ont fait les premiers pas ce jeudi vers la certification internationale des vaccins cubains Abdala, Soberana 02 et Soberana Plus contre le Covid-19.

D'autre part, l'UNESCO, l’Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture a reconnu le leadership de Cuba dans la production de vaccins contre la maladie dans notre région.

Le rapport de l’UNESCO «Covid-19 et vaccination en Amérique latine et dans les Caraïbes: défis, besoins et opportunités» précise qu'en août 2020, Cuba est devenu le premier pays de la région à recevoir l'autorisation d'essais cliniques d'un candidat-vaccin contre du Covid-19.

Source: Prensa Latina