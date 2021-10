Des vaccins cubains anti-COVID-19 arrivent au Nicaragua

La Havane, 21 oct (ACN) Plus d’un million de doses de vaccins cubains Abdala et Soberana 02 sont arrivés ce jeudi au Nicaragua pour appuyer le combat de ce pays contre la COVID-19, le Groupe d'entreprises des industries biotechnologiques et pharmaceutiques de Cuba (BioCubaFarma) a annoncé sur Twitter.

Dans une publication sur ce réseau social, le Groupe a expliqué que ce premier envoi permettra à cette nation de faire avancer son calendrier de vaccination contre la maladie.

« Ce premier envoi est composé d’un million de doses d’#Abdala et 200 mille doses de #Soberana02. L’arrivée des #VaccinsCubaisCovid19 permettra de continuer le calendrier de vaccination de cette nation sœur », BioCubaFarma a publié.

Abdala est le premier vaccin anti-COVID-19 fabriqué par un laboratoire d’un pays d’Amérique latine et des Caraïbes.

D’autre part, Soberana 02, avec une dose de rappel de Soberana Plus, a démontré une efficacité de 91,2 pour cent dans la prévention de la maladie symptomatique.