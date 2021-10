La vaccination pédiatrique avec Soberana 02 avance

La Havane, 21 oct (ACN) Plus d’un million d’enfants cubains, âgés de deux à 18 ans, ont reçu deux doses de Soberana 02, l’Institut Finlay de vaccins (IFV) a informé sur son compte Twitter.

Sur ce réseau social, le centre scientifique cubain a affirmé que ce médicament a montré un haut niveau d’efficacité et a annoncé qu’il arrivera aussi aux enfants nicaraguayens.

« Plus d’un million d’enfants cubains, âgés de 2 à 18 ans, ont déjà reçu deux doses de #Soberana02, en montrant son haut niveau de sécurité. Maintenant, il voyage au #Nicaragua, il y a aussi des enfants qui ont besoin de se protéger de la #COVID19 et des familles où leurs enfants sont le plus grand bonheur », selon la publication sur Twitter.

Créé en 1991, l’Institut Finlay est une organisation scientifique dédiée à la recherche et à la production de vaccins humains au service de la santé, considéré comme l’un des centres les plus prestigieux et reconnus au niveau international.

Cuba est le premier pays qui réalise une campagne nationale de vaccination infantile contre la COVID-19, avec ses propres vaccins.