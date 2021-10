Cuba dépasse 25 millions de doses de vaccins anti-COVID-19 administrées

La Havane, 22 oct (ACN) Un total de 25 081 025 doses de vaccins cubains anti-COVID-19 ont été administrées dans le pays dans le cadre de la stratégie de la lutte contre la pandémie.

Le ministère de la Santé publique de Cuba (MINSAP) rapporte que jusqu’au 20 octobre, 9 764 590 personnes ont reçu au moins une dose de Soberana 02, Soberana Plus et Abdala, 8 698 508 personnes ont reçu la deuxième dose, et 6 671 927 la troisième.

Cuba a déjà 6 895 689 personnes avec le schéma de vaccination complet, ce qui représente 61.6 pour cent de la population.

La vaccination de masse, qui a commencé le 29 juillet 2021, a inclus 14 744 468 doses, tandis que l’intervention sanitaire initiée en mai 2021, a inclus 9 616 027.

Les essais cliniques avec les candidats vaccinaux cubains Soberana 02, Abdala et Soberana Plus ont inclus 266 466 doses, dans les provinces de La Havane, Santiago de Cuba, Granma et Guantanamo.