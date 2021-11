Plus de 9 millions de personnes avec au moins une dose de vaccins cubains anti-COVID-19

La Havane, 2 nov (ACN) Jusqu’au 31 octobre 9 939 797 personnes ont reçu au moins une dose des vaccins cubains anti-COVID-19 Soberana 02, Soberana Plus et Abdala, le ministère de la Santé publique de Cuba (MINSAP) a informé.

Selon le rapport, publié sur le site Internet du MINSAP, 8 940 918 personnes ont déjà reçu la deuxième dose et 6 920 235 ont reçu la troisième.

À ce jour, le pays a administré 25 800 950 doses de vaccins nationaux, et 65,1 pour cent de la population a achevé le programme de vaccination.

La vaccination de masse, commencée le 29 juillet 2021, a inclus 15 463 432, tandis que l’intervention sanitaire initiée en mai 2021, 9 616 988.

Dans le cadre de l’étude d’intervention chez les agents de santé, BioCubaFarma et d’autres groupes à risque, 454 064 doses ont été administrées.

Les essais cliniques avec les candidats vaccinaux cubains Soberana 02, Abdala et Soberana Plus, commencés en mars 2021, ont inclus 266 466 doses, dans les provinces de La Havane, Santiago de Cuba, Granma et Guantanamo.