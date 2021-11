Plus de 69 pour cent de la population cubaine a fini le programme de vaccination anti-COVID-19

La Havane, 8 nov (ACN) Un total de 7 747 505 personnes à Cuba a fini leur programme de vaccination anti-COVID-19, ce qui représente 69,3 pour cent de la population du pays, selon le ministère de la Santé publique (MINSAP).

Jusqu’au 6 novembre, 10 040 318 personnes ont reçu au moins une dose de Soberana 02, Soberana Plus et Abdala; 9 020 750 ont déjà la deuxième et 7 328 141 troisième dose.

Selon le rapport du MINSAP, publié sur son site Internet officiel, 26 389 209 doses ont été administrées dans le pays à ce jour.

Sur ce total, 16 051 192 doses sont liées au processus de vaccination de masse, 9 617 487 à l’intervention sanitaire, 454 064 à l’étude d’intervention et 266 466 aux essais cliniques.