On rapporte un séisme perceptible à Cuba

La Havane, 27 déc (ACN) D’après le Centre national de recherches sismologiques (CENAIS), on a enregistré un séisme perceptible, localisé à 19.86 degrés de latitude nord et -75.43 degrés de longitude ouest, avec une profondeur de 42 km et une magnitude de 4,1 sur l’échelle de Ritcher.

Ce séisme a eu lieu ce dimanche à 2 heures 40, et a été localisé à 23 kilomètres au sud de Niceto Pérez, dans province de Guantanamo.

D’après la source, on a reçu des rapports de perceptibilité dans les provinces de Guantanamo et de Santiago de Cuba et on n'a pas rapporté de dommages matériels ni humains.

C’est le séisme perceptible numéro 20 de l’année.