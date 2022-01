Cuba décore 50 scientifiques de l’Ordre Carlos Finlay

La Havane, 21 jan (RHC) 50 scientifiques cubains ont été décorés ce mardi de l’Ordre Carlos Finlay, la plus haute distinction que décerne le Conseil des ministres pour leur contribution à l’humanité.

«Ce n’est pas un hasard si la communauté scientifique cubaine a produit en moins de deux ans des vaccins, de produits biopharmaceutiques, d’équipements et de fournitures pour faire face à la pandémie de Covid-19», a fait remarquer Armando Rodríguez, vice-ministre de la Science, la Technologie et l’Environnement lors d’une modeste cérémonie au Palais des Congrès de La Havane.

Il a indiqué que le leader historique de la Révolution cubaine, Fidel Castro, a montré la voie avec sa sagesse, en montrant la possibilité de faire de ce pays une puissance scientifique et académique en combinant toutes les spécialités.

L’Ordre Carlos Finlay a été accordée aux présidents et directeurs du Centre de Génie génétique et de Biotechnologie de La Havane, du Laboratoire antidopage, de la Casa de las Américas et de la Bibliothèque nationale José Martí, entre autres.

Des personnalités étrangères telles que Françoise Keita, chercheuse française, Fabrizio Chiodo, professeur de chimie italien, Alireza Biglari, Directeur général de l’Institut Pasteur de Téhéran, Delaram Doroud, expert iranien en Nano biotechnologie, contrôle de qualité, développement et production de vaccins humains, ont été également décorés pour leurs travaux.

Cuba a créé l’Ordre Carlos J. Finlay le 21 janvier 1928 pour décorer les scientifiques, les physiciens et des personnalités (nationales et étrangères) pour des mérites exceptionnels dans le domaine de la santé et du bien-être social.