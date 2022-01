Cuba développe une étude clinique avec Abdala pour les enfants de moins de deux ans

La Havane, 25 jan (PL) Cuba travaille sur une étude clinique avec le vaccin antiCOVID-19 Abdala pour les enfants de moins de deux ans, a rapporté le Centre d'ingénierie génétique et de biotechnologie (CIGB) sur son compte Twitter.

L'entité a averti que du faut de la menace du SARS-CoV-2 au sein de ce groupe du plus jeune âge, il était nécessaire d'agir immédiatement.

« Le pays, après avoir mené une campagne de vaccination massive des enfants de plus de deux ans, ne signale aucun décès dans cette tranche d’âge », a révélé la chercheuse principale des essais cliniques du vaccin Soberana 02, Maria Eugenia Toledo.

Au total, 1,6 million d'enfants ont été vaccinés dans ce pays avec deux doses de Soberana 02 plus une dose de Soberana Plus à un intervalle de 28 jours.

En plus de ses efforts en faveur de la protection des enfants, le CIGB travaille à prouver la sécurité, l'immunogénicité et les effets à long terme sur la prévention de COVID-19 du candidat vaccin nasal Mambisa via l'étude clinique Baconao.

Le centre a par ailleurs précisé que « l’immunogène est appliqué par voie nasale, qu'il ne contient pas de thiomersal et qu'il induit la génération d'anticorps au niveau des muqueuses où pénètre l'agent pathogène ».

A présent, il est évalué dans le cadre d'un essai clinique de phase II en tant que dose d'appoint chez les convalescents.

En effet, Cuba adressera dans les prochains jours le dossier de ses vaccins antiCOVID-19 à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au vu de la certification des immunogènes.