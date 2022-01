La vaccination pédiatrique a conclu à Cuba, aucun enfant n’est décédé

La Havane, 26 jan (ACN) La vaccination pédiatrique contre la COVID-19 à Cuba a inclus plus de 1,6 million d’enfants et d’adolescents âgés de 2 à 18 ans et, après avoir fini cette campagne, aucun décès n’a été rapporté dans cette tranche d'âge.

Sur le réseau social Twitter, la Chancellerie de Cuba a souligné ce résultat et a précisé que dans ce processus 3 300 000 doses ont été appliquées.

Le Centre national de contrôle des médicaments, des équipements et des dispositifs médicaux (CECMED) a autorisé l’année dernière l’utilisation d’urgence du vaccin cubain Soberana 02 dans la population pédiatrique âgée de deux à 18 ans.

Cuba est ainsi devenue le premier pays au monde à lancer une campagne nationale contre la COVID-19 en faveur des enfants.

Selon des sources officielles, en décembre 2021, plus de 1 631 000 enfants de plus de deux ans avaient reçu le programme complet de vaccination contre la maladie.