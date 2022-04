Le dossier du vaccin Abdala prêt à être examiné par l'OMS

La Havane, 6 avr (Granma) L'échange formel entre le Centre de génie génétique et de biotechnologie (CIGB) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) afin de lancer la procédure d'évaluation du vaccin Abdala contre la COVID-19 a débuté en mars, selon une information, publiée sur Twitter, par le Groupe d’entreprises des industries biotechnologiques et pharmaceutiques de Cuba (BioCubaFarma).

« L’OMS a été informée que le dossier était prêt à être examiné par les spécialistes », a indiqué l'institution. En décembre 2021, les autorités de BioCubaFarma avaient expliqué que, suite à la décision de transférer la production des immunogènes à la nouvelle usine située à Mariel, il avait fallu adapter la documentation à envoyer à l'OMS.

En juillet 2021, le Centre de contrôle étatique des médicaments, des équipements et des dispositifs médicaux (Cecmed), en tant qu'organisme de réglementation, a délivré l'autorisation d'utilisation d'urgence du vaccin Abdala, ce qui en fit le premier vaccin anti-Sars-Cov-2 développé et produit en Amérique latine et dans les Caraïbes, avec une efficacité de 92,28 %.

Par ailleurs, l’Institut Finlay et le CIGB travaillent à la présentation des données des études cliniques des vaccins Soberana 01 et Mambisa au Cecmed dans un avenir proche.