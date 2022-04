Le ministère de la Santé publique informe sur la vaccination contre la COVID-19 à Cuba

La Havane, 11 avr (ACN) Le ministère cubain de la Santé publique (MINSAP) a rapporté aujourd’hui que 89,6 pour cent (%) de la population cubaine (9 922 976 personnes) ont été totalement vaccinées contre la COVID-19.

Selon le rapport, le 9 avril, 10 642 392 personnes ont déjà reçu au moins une dose des vaccins nationaux (Soberana 02, Soberana Plus et Abdala); 9 395 129 ont reçu la deuxième dose et 9 080 192 ont reçu la troisième.

Un total de 6 416 998 personnes ont reçu la dose de rappel, dont 294 777 dans le cadre de l’étude clinique et 6 122 221 dans le cadre de la vaccination de rappel appliquée aux populations des territoires choisis et aux groupes à risque.

À ce jour, 35 535 359 doses de vaccins cubains anti-COVID-19 ont été administrées dans le pays.

Le MINSAP a rapporté aujourd’hui 496 nouveaux cas positifs au SARS-CoV-2, le coronavirus responsable de la COVID-19, et un décès.