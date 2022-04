La vaccination pédiatrique contre le COVID-19 est un autre succès de la science cubaine

La Havane, 13 avr (RHC) Les scientifiques cubains directement impliqués dans la lutte contre le COVID -19 se sont accordés à qualifier de succès la campagne de vaccination massive des enfants contre le COVID-19 au cours de leur réunion hebdomadaire avec le président cubain, Miguel Díaz-Canel et d'autres autorités de notre pays.

Le Dr Vicente Vérez, directeur de l’Institut Finlay de vaccins, a souligné, sur la base d’une étude réalisée dans tout le pays, que Cuba a empêché entre 50 000 et 70 000 enfants de tomber malades du COVID-19 au cours des derniers mois.

Le Dr Vérez, a déclaré qu'à la suite d'une étude visant à évaluer l'impact de la durée et de la qualité de la réponse immunitaire, le vaccin a fonctionné même face à une vague du variant Omicron.

Le Dr Vicente Vérez a attiré l’attention sur la réponse immunologique des enfants au vaccin.

«Si nous tenions compte de ces deux évaluations d’impact, nous dirions donc que le nombre de cas que nous avons évités oscilleraient entre 51 mille 22 et 69 mille, presque 70 mille cas. Cela serait l’impact direct de cette campagne de vaccination. Comme l’indiquait tout à l’heure le président, la campagne de vaccination pédiatrique a été menée dans un laps de temps assez étroit. Elle a été réalisée dans un espace de trois semaines entre l’application de chacune des doses. Nous avons démarré le 5 septembre et nous avons terminé le 15 novembre. Il faut dire que plus de 5 millions de doses ont été appliquées dans le cadre de la vaccination pédiatrique et très peu d’effets adverses ont été signalés».

La Dr Lisette Lopez, cheffe du groupe national de pédiatrie, a signalé d’autres données permettant de conclure que la campagne de vaccination pédiatrique a porté ses fruits.

«Depuis la 38e semaine de l’année dernière, c’est-à-dire de 2021, nous n’avons rapporté aucun décès en âge pédiatrique dû au COVID -19. Je crois que c’est le plus grand impact de toute stratégie au point de vue thérapeutique et préventif. Je crois qu’il faut quand même prévenir les familles du fait que nous sommes aux portes d’une nouvelle bataille pour la santé de nos enfants.

Ces 48 dernières heures, 280 enfants ont été contrôlés positifs. La plupart ont moins de deux ans mais aucun d’entre eux n’est aux soins intensifs.

Donc, je crois que du point de vue clinique, nous disposons d’un outil irremplaçable. Nous avons beaucoup d’éléments pour soutenir que la campagne de vaccination pour les individus en âge pédiatrique a été un nouveau succès pour notre pays.»