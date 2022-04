Des séances théoriques du Congrès BioHabana 2022 sont ouvertes (+Photos)

La Havane, 26 avr (ACN) Avec une conférence magistrale de José Ángel Portal Miranda, ministre de la Santé publique, ouvre aujourd’hui la première journée de séances théoriques du Congrès international BioHabana 2022, qui aura lieu jusqu’à vendredi prochain au Palais des Conventions de La Havane, de façon virtuelle.

Ce mardi, des symposiums sur la pandémie de la COVID-19, l’immunothérapie du cancer, les maladies du cerveau, l’industrie 4.0, la technologie médicale, les bio-processus et les nouveaux modèles d’affaires pour des secteurs de haute technologie, sont présentés.

D’importants chercheurs de Cuba et d’autres pays présentent des thèmes tels que les stratégies de prévention et de vaccination et le développement d’immunogènes contre le SARS-CoV-2, l’utilisation du HeberFERON et du Nimotuzumab, la gestion des connaissances et la transformation numérique dans la santé, et les progrès de l’industrie biopharmaceutique.

Le programme scientifique du BioHabana comprend plus de 600 exposés, dont 201 sont conférences, et 78 seront présentées par des délégués étrangers.

Plus de 900 délégués et invités étrangers de 51 pays, y compris des scientifiques, des technologues et des spécialistes de diverses universités, des instituts de recherche, des établissements de santé et des entreprises, assistent à la réunion.