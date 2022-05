Plus de 89% des Cubains sont entièrement vaccinés contre la COVID-19

La Havane, 4 mai (ACN) À la fin du 2 mai, 9 948 052 personnes, soit 89,8 % de la population cubaine, sont entièrement vaccinées contre la COVID-19, le ministère de la Santé publique (MINSAP) a rapporté aujourd’hui.

Selon le rapport, à ce jour, 10 657 809 personnes ont reçu au moins une dose des vaccins cubains Soberana 02, Soberana Plus et Abdala, 9 402 370 ont reçu la deuxième dose, et 9 099 308 la troisième dose.

Au total, 6 579 543 personnes ont reçu de doses de rappel, dont 317 888 dans le cadre de l’étude clinique et 6 261 655 dans le cadre de la vaccination de rappel appliquée aux populations des territoires choisis et aux groupes à risque.

À ce jour, 35 739 717 doses des vaccins cubains anti-COVID-19 ont été administrées dans le pays.

Le MINSAP a rapporté aujourd’hui 93 nouveaux cas positifs au SARS-CoV-2, le coronavirus responsable de la COVID-19 et aucun décès au cours de la dernière journée.