Le Directeur général de l'OMS salue la contribution de Cuba à la lutte contre la COVID-19

La Havane, 26 mai (Granma) La réponse de Cuba dans la lutte contre la COVID-19 et les niveaux d'immunisation atteints avec nos vaccins ont été salués par le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), lors d'une réunion tenue à Genève avec José Ángel Portal Miranda, ministre cubain de la Santé.

Lors de la réunion, qui s'est tenue dans le cadre de la 75e Assemblée mondiale de la santé, Adhanom Ghebreyesus a souligné les bonnes relations entre l'Île et l'OMS et a exprimé la volonté de les porter à un niveau plus élevé.

Le directeur général de l'OMS, qui a été ratifié pour un second mandat, a signalé sur son compte Twitter que lors de la réunion, il a été reconnaissant pour « la solidarité des personnels cubains de la santé avec d'autres pays durant la pandémie, et pour avoir offert leur expérience et leur soutien ».

Portal Miranda a qualifié l'échange de fructueux et a indiqué sur le même réseau social que le directeur général de l’OMS suit le processus de certification des vaccins cubains par cette Organisation.

« Nous exprimons la volonté de Cuba de continuer à entretenir des liens avec cette organisation et l'engagement de continuer à travailler pour la santé de nos peuples sans distinction. La solidarité et la coopération internationale sont des principes auxquels nous ne renoncerons jamais », a déclaré le ministre cubain de la santé.