Diaz-Canel à l’Université de Matanzas souligne l’importance de l’innovation dans la science

La Havane, 24 juin (RHC) Le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba (PCC) et président de la République, Miguel Diaz-Canel a visité ce vendredi l’Université de Matanzas (UM), institution qui célèbre en 2022 les 50 ans de sa création.

À l’occasion de la quatrième visite du gouvernement dans ce territoire occidental, le président s’est intéressé à la dynamique universitaire et à la gouvernance fondée sur la science.

Diaz-Canel était accompagné de Susely Morfa, première secrétaire du PCC à Matanzas; de Marieta Poey, vice-gouverneure, et d’une équipe de ministres, dont José Ramón Saborido Loidi, ministre de l’enseignement supérieur.

Le directeur a souligné que la science est un thème essentiel pour le pays et les universités, rapporte le journal local Girón.

"Il faut achever l’évaluation du transfert de technologie vers les industries de substitution à l’importation et à l’exportation", a-t-il souligné.

Au cours d’un dialogue avec des étudiants et des enseignants, il a souligné l’importance de l’innovation dans les systèmes de gouvernance d’entreprise et dans l’administration publique et ses politiques.

Au sujet du développement local à Matanzas, Diaz-Canel a affirmé qu’il est nécessaire de renforcer les processus de "participation démocratique socialiste", impulsés par les sciences sociales.

Au cours de la visite à ce centre d’enseignement du centre d’études supérieur, il a pris connaissance de projets qui, partant des sciences sociales à l’université travaillent à la prévention de la violence sexiste.

Il s’est également intéressé au Centre des anticorrosifs et tensioactifs, rattaché à l’université, et a souligné l’impact de ces derniers sur le "secteur du transport, de la construction et la nécessité de les vendre également à la population".

"L’objectif est d’évaluer le travail de cette institution dans la science et l’innovation, avec un impact sur les municipalités de la province de Matanzas", a-t-il déclaré.