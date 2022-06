Vaccination contre la Covid-19 à Cuba : un exploit d'humanisme et de solidarité

Havane, 27 juin (Prensa Latina) Alors que Cuba peut se targuer d'avoir plus de 90 % de sa population vaccinée contre la Covid-19, près d'un milliard de personnes dans les pays à faible revenu ne sont toujours pas protégées contre le nouveau coronavirus.

Selon les récentes déclarations du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom, seules 57 pays dans le monde ont réussi à vacciner 70 % de leur population, la plupart étant des pays à revenu élevé.

"Dans certains pays, nous constatons une volonté insuffisante de mettre en œuvre la vaccination. Cela a été affecté par un manque initial d'engagement politique en faveur d'un accès équitable aux vaccins".

Il a appelé les territoires qui ont atteint 70 % à soutenir ceux qui sont le plus à la traîne, et a insisté sur la vigilance et la préparation pour réintroduire et ajuster les mesures sociales et sanitaires si nécessaire.

"Plus de deux ans après la crise sanitaire la plus grave depuis un siècle, l'OMS a été informée de plus de six millions de décès dus au Covid-19, mais nos nouvelles estimations de la surmortalité sont plus élevées : près de 15 millions".

Pour sa part, l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS) a appelé à la vaccination des groupes à risque encore non protégés dans les pays de la région.

L'agence a reconnu que trop de personnes restent vulnérables à la Covid, puisque seuls 14 des 51 pays et territoires des Amériques ont jusqu'à présent atteint l'objectif de vacciner 70 % de leurs citoyens contre le virus.

A Cuba, pour sa part, neuf millions 972 106 personnes sont entièrement vaccinées et sept millions 379 262, soit plus de 66 % de la population, ont reçu une dose de rappel.

Le pays est d’ailleurs en train de procéder au deuxième rappel pour les plus de 50 ans, qui, selon les estimations du ministère de la Santé publique, concerne plus de quatre millions de personnes.

En plus de cette tranche, les autorités sanitaires ont révélé que les groupes à risque seront mis à jour avec la vaccination.

Les enfants de plus de deux ans recevront quant à eux les trois doses du calendrier de vaccination, les adolescents âgés de 12 à 18 ans recevront leur premier rappel.

Non contente de cela, l'île mène également les essais cliniques nécessaires pour immuniser les nourrissons jusqu'à l'âge de deux ans.

Lorsque, fin mars de l'année dernière, le chef de l'OMS a souligné la nécessité de stimuler la production locale de vaccins, principalement dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, Cuba disposait déjà de trois de ses propres vaccins (Abdala, Soberana 02 et Soberana Plus) et de deux autres encore à l'étude (Mambisa et Soberana 01).

Le soutien, sous forme de dons d'immunogènes, a même atteint des pays aussi éloignés que la Syrie, la République arabe démocratique de Sarahui et l'Algérie.

Bien que Cuba soit un territoire à faible revenu, la réalité en termes d'accès aux vaccins est différente.

Alors que près d'un milliard de personnes attendent une dose qui les protégera contre la Covid-19, l'île est entrée dans l'histoire avec une campagne de vaccination qui, comme le défi de celles mises en œuvre dans la nation, se distingue par son caractère collectif et gratuit.