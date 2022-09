Le MINSAP confirme le deuxième cas de variole simienne à Cuba

La Havane, 1 sept (ACN) Le ministère de la Santé publique (MINSAP) a confirmé le deuxième cas de variole simienne diagnostiqué à Cuba, lequel n'est pas lié au cas précédent.

Information du ministère de la Santé publique à propos du deuxième cas de variole simienne diagnostiqué à Cuba

On informe que ce mercredi on a confirmé le deuxième cas de variole simienne diagnostiqué à Cuba, lequel n'est pas lié au cas précédent.

« Il s'agit d'un citoyen cubain, résident aux États-Unis, âgé de 60 ans, masculin, qui est arrivé à Cuba le 26 août 2022 à l'aéroport international José Marti de La Havane, en provenance de Miami, États-Unis. Pendant le contrôle sanitaire international à la frontière, il n'a déclaré aucun problème de santé. »

Ce jour, il s'est rendu à la résidence d'un parent à La Havane, où il est resté jusqu'au 30 août.

Le 28 août, il a commencé à souffrir de maux de tête, de fièvre, de malaise général, de maux de gorge et, plus tard, de lésions cutanées sous forme de macules et de papules, et s'est rendu aux services de santé le 30 août, en raison de la persistance des symptômes. En tenant compte de ce tableau clinique, on a été décidé de l'admettre en isolement, pour l’étude et le traitement.

Le 31 août, on a confirmé l’infection par la variole simienne après une étude PCR réalisée au Laboratoire national de référence de l'Institut de médecine tropicale Pedro Kouri (IPK).

