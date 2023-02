Cuba et le Portugal signent un protocole d'accord sur la santé (+Photo)

La Havane, 23 février (ACN) Les ministres cubain et portugais de la Santé, José Ángel Portal Miranda et Manuel Francisco Pizarro de Sampaio e Castro, respectivement, ont signé jeudi à La Havane un protocole d'accord visant à dynamiser la collaboration médicale et bio-pharmaceutique.

Lors d'un entretien officiel au siège du ministère de la santé publique, Portal Miranda a évoqué les capacités de développement conjoint et l'intérêt d'établir des contacts dans l'industrie biopharmaceutique.

Le ministre a souligné l'intention de renforcer la collaboration médicale avec le Portugal et il a rappelé que Cuba compte plus de 25 000 collaborateurs dans différentes régions du monde.

Il a également déclaré qu'il faut établir un travail conjoint entre les universités des deux pays pour évaluer les programmes d'études, la capacité technique et la formation des médecins.









Pour sa part, le ministre portugais a souligné les fortes relations d'amitié entre les deux pays, qui contribuent aux échanges dans le domaine de la santé.

Il a également souligné l'importance de disposer d'un espace de coopération économique dans l'industrie médicale, notamment en matière de biotechnologie.

Jose Pedro Machado Vieira, ambassadeur du Portugal à La Havane, et Ricardo Alves, consul de cette nation européenne, ont assisté à l'entretien.

Dans le cadre de sa visite officielle à Cuba, la délégation portugaise visitera le Centre de génie génétique et de biotechnologie et le Centre de contrôle d'État des médicaments, des équipements et des dispositifs médicaux. (Source : ACN)