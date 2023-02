Díaz-Canel souligne la nouvelle contribution de la science à Cuba (+Tweet et Photos)

La Havane, 26 février (ACN) Le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et président de la République, Miguel Díaz-Canel a qualifié dimanche de nouveau défi et apport de la science dans le pays le début d'un essai clinique du médicament NeuralCIM pour traiter la maladie d'Alzheimer légère ou modérée.

Sur son compte Twitter, le chef d’état a rappelé que ces essais commenceront demain dans tout le pays.

Selon la presse, à partir du 27 février, les consultations de classification commenceront à La Havane pour inclure 413 patients, et dans le reste du pays, un essai clinique de phase III sera également réalisé avec 1 456 patients.

Cette annonce a été faite lors d'un atelier auquel ont participé des spécialistes des institutions de santé de la capitale cubaine, le Centre de contrôle étatique des médicaments, des équipements et des dispositifs médicaux et des chercheurs du Centre d'immunologie moléculaire (CIM) et de Cimab SA.









Les patients de La Havane seront soumis à un diagnostic clinique et moléculaire de la maladie, tandis que ceux du reste du pays ne subiront qu'un diagnostic clinique, en raison de la complexité de ce type de recherche.

L'essai dans la capitale durera 18 mois et dans les autres provinces il durera deux ans, chacun avec des analyses intermédiaires pour évaluer le comportement du médicament.

Le docteur Nelson Gómez Viera, chef du service de neurologie de l'hôpital clinique et chirurgical "Hermanos Ameijeiras", a expliqué que cette étape permettra de renforcer les preuves obtenues dans l'utilisation du NeuralCIM dans les cas d'Alzheimer légers et modérés.









Les résultats du produit seront analysés en comparaison avec le Donepezil (un médicament utilisé dans le monde entier pour traiter la démence) et en combinaison avec celui-ci.

Les démences en général et la maladie d'Alzheimer en particulier constituent un problème de santé croissant dans le monde en raison du vieillissement de la population, qui en est l'une des causes.

Le spécialiste a déclaré que 60 % des cas sont des cas d'Alzheimer et qu'à l'heure actuelle, quelque 160 000 personnes souffrent de démence, ce qui représente 1,3 % de la population cubaine. (Source : Prensa Latina)