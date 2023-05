L'OPS souligne la capacité de Cuba à produire des médicaments (+Photo)

La Havane, 24 mai (ACN) Le directeur de l'Organisation Panaméricaine de la Santé (OPS) et directeur régional pour les Amériques de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Jarbas Barbosa, a souligné sur son profil Twitter l'importance de profiter des capacités de Cuba dans la production de médicaments au bénéfice de la région.

L'exécutif a remercié la rencontre avec José Ángel Portal Miranda, ministre cubain de la Santé publique, dans le cadre de la 76e Assemblée mondiale de la santé qui se tient à Genève, en Suisse, jusqu'au 30 mai.

Barbosa et Portal Miranda ont fait référence à l'importance de renforcer l'innovation dans la région et d'augmenter la capacité de production de vaccins et de médicaments.









Par l'intermédiaire du même réseau social, le fonctionnaire cubain a déclaré qu'au cours de l'échange, ils ont évalué l'état de la coopération technique entre l'OPS et l'OMS avec Cuba, qu'il a qualifiée de bénéfique.

"Nous ratifions notre volonté de partager les expériences et les capacités dont dispose la plus grande des Antilles ", a-t-il ajouté. (Source : ACN)