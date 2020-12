La Serbie et Cuba examinent la coopération en matière sportive

La Havane, 22 déc (ACN) Des autorités serbes et cubaines ont examiné les possibilités de la coopération dans le domaine des sports et sont d’accord sur l’opportunité de développer des projets communs en 2021.

Cela a été lieu lors d’une rencontre de Vanja Udovicic, ministre de la Jeunesse et des Sports de la nation européenne, et Gustavo Tristá, ambassadeur cubain à Belgrade, dans le but d’examiner des questions liées à d’éventuels programmes de collaboration au bénéfice mutuel, Cubaminrex informe.

Au cours de la réunion, le diplomate a présenté au titulaire serbe une lettre du président de l’Institut national des sports, de l’éducation physique et des loisirs (INDER), Osvaldo Vento Montiller, l’invitant à visiter la plus grande Île des Antilles en 2021.

La lettre propose la possibilité de signer un programme d’actions qui contribue à l’amélioration des résultats sportifs des deux pays et à l’analyse d’autres sujets d’intérêt bilatéral en vertu des relations entre les deux peuples et gouvernements.

Les deux dirigeants sont d’accord sur l’opportunité de développer l’année prochaine des projets communs, quand la pandémie actuelle de la COVID-19 parviendra à son terme.

Ils ont aussi souligné les conditions favorables existantes, en tenant compte les traditionnelles relations positives entre les peuples et les gouvernements.