Diaz-Canel déplore le décès d’une importante sportive cubaine

La Havane, 11 avr (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Premier Secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et Président de la République, a présenté ses condoléances à la famille et aux amis de la sportive cubaine Estela Rodriguez, première championne du monde de Judo, qui est décédé subitement ce dimanche.

« Je partage la douleur de la famille sportive cubaine face à la disparition soudaine de la grande Estela Rodriguez, notre première championne du monde de Judo. Mes condoléances à la famille et aux amis. #Cuba pleure son départ », le Président cubain a publié sur ce réseau social.

Née dans la province orientale de Santiago de Cuba, Estela Rodriguez est décédée à La Havane d’une crise cardiaque.

Estela Rodriguez est l’une des cent sportives cubaines les plus importantes du XXe siècle, et a été reconnue au Hall of Fame de la Confédération panaméricaine de Judo.